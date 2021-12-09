Минэнерго предложило увеличить расходы на зарплату шахтерам в 2021 году на 900 млн грн

Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго.



"В среду, 8 декабря, на госшахты было перечислено 300 млн грн для выплаты зарплаты горнякам. Эта сумма - вторая часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам. В то же время Минэнерго уже обратилось в министерство финансов с предложением увеличить расходы на выплату зарплаты шахтерам в текущем году на 900 млн грн", - сообщили в министерстве.



Кроме того, еще 90 млн грн планируется перераспределить за счет экономии по другим бюджетным программам министерства. Соответствующий проект распоряжения уже представлен на рассмотрение правительства.



Также Минэнерго прорабатывает Центрэнерго пути возможного дополнительного авансирования государственных угольных предприятий. Эти средства могут быть ориентированы на выплату заработной платы.

Напомним, 11 ноября заместитель главы Минэнерго сообщил, что министерство пока не рассматривает возможность введения веерных отключений.