Минэнерго предлагает заменить "зеленый" тариф для производителей возобновляемой энергетики

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



Согласно сообщению, ведомство разработало и вынесло на обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах".



Отмечается, что документ предусматривает введение контрактов на разницу (Feed-in-Premium), для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу (Feed-in-Tariff).



По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, новая модель поддержки позволит увеличить долю «зеленой» электроэнергии и сделать ее доступной.



"Согласно этой модели производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы. В то же время эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным« зеленому »тарифу или аукционной цене и рыночной цене ", - цитирует пресс-служба слова Власенко.



Кроме того, добавили в ведомстве, производители будут мотивированы создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небаланса собственного портфеля объектов в режиме реального времени, и, во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом , способствуя балансировке энергосистемы.

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