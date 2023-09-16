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Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока не будут применяться

16 сентября, 2023 суббота
23:28
Общество

В Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но в настоящее время применять не планируют

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.

"По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блекаутов. Но у нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему", - сказала Гринчук.

По словам представительницы Минэнерго, сейчас Украина готова к зиме лучше, чем в прошлом году.

"Однако на этот раз у наших энергетиков есть больше знаний, у нас есть более качественная система ПВО… Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-нибудь повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики", - говорится в заявлении Светланы Гринчук.

  • К украинской энергосети подключили еще один блок АЭС, который добавил тысячу мегаватт мощности.
  • 12 сентября Министерство энергетики опровергло распространившуюся в ряде СМИ информацию о якобы планируемых отключениях света с 1 октября.
Экономика
Украина
Война с Россией
блэкаут
графіки вимкнення світла
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