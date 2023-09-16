Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока не будут применяться

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона.

"По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блекаутов. Но у нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему", - сказала Гринчук.

По словам представительницы Минэнерго, сейчас Украина готова к зиме лучше, чем в прошлом году.

"Однако на этот раз у наших энергетиков есть больше знаний, у нас есть более качественная система ПВО… Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-нибудь повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики", - говорится в заявлении Светланы Гринчук.