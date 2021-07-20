Минэнерго планирует увеличить норму запасов угля на начало отопительного сезона на 1 млн тонн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



"Минэнерго подготовило проект обновленного графика накопления запасов угля на конец каждого месяца 2021 года на каждой станции. Проектом предусмотрено существенное увеличение общих объемов угля, которые должны быть накоплены к началу осенне-зимнего периода (ОЗП), - более чем 1 млн тонн", - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на сегодня запас угля на складах составляет 1,2 млн тонн. Запас газа в подземных хранилищах составляет 16 млрд куб. м из 17 млрд куб. м запланированных.



Кроме того, добавили в пресс-службе, на сегодня на атомных электростанциях отремонтировано 8 энергоблоков, или 54%, в ремонте находятся 4 энергоблока; на тепловых электростанциях отремонтировано 23 энергоблока, или 46%, в ремонте находится 7 энергоблоков; на теплоэлектроцентралях отремонтировано 3 энергоблока, или 34%, в ремонте находится 3 энергоблока; на гидроэлектростанциях выполнены ремонты и реконструкция на 4 гидроагрегатах, или 12%, в ремонте находятся 23 гидроагрегата.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb