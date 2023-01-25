Минэнерго передало Николаевщине более 80 тонн энергетического оборудования от международных партнеров

Об этом сообщило Минэнергетики Украины.

Отмечают, что оборудование получило АО "Николаевоблэнерго". Его направят на проведение ремонтных работ и восстановление электроснабжения в области. Также отмечают, что до конца недели Николаевщина получит еще более 70 тонн оборудования.

"Энергетики проводят ремонтные работы в режиме 24/7. И мы очень благодарні нашим международным партнерам за это оборудование, которое поможет восстановить электроснабжение тысячам жителей области", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Гуманитарную помощь энергетикам Николаевщины направили Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан. Она содержит различные виды оборудования, включая силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры и электрический кабель.

24 января правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät ("Шведские электросети") передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.