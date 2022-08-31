Минэнерго передало МАГАТЭ перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить во время миссии на ЗАЭС
Минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию
Об этом сообщил в Фейсбуке глава министерства Герман Галущенко.
"Сегодня миссия МАГАТЭ начинает важную работу, аналогов которой не было за всю историю существования организации. Мы высоко ценим усилия генерального директора МАГАТЭ и его команды, направленные на обеспечение ядерной безопасности нашего государства и мира из-за чрезвычайных угроз вследствие действий российских военных на оккупированной ими Запорожской атомной станции. Выводы и рекомендации по результатам работы миссии будут имплементированы при возвращении станции под наш контроль. Станция должна вернуться под полный контроль Украины. ЗАЭС – украинская атомная станция, и только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации", - говорится в заявлении.
Также министр добавил, что после деоккупации станции важным этапом станет создание демилитаризованной зоны вокруг нее.
"Мы совместно обсудили и передали миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию. Успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира", - добавил Герман Галущенко.
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