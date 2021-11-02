Минэнерго перечислило 670 млн грн госшахтам на погашение долгов перед шахтерами
Министерство энергетики перечислило государственным шахтам 671,4 млн грн на выплаты шахтерам долгов по заработной плате
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Перечисленные на государственные шахты средства в размере 671,4 млн грн будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сумма была перечислена в запланированный срок. Эта сумма является частью средств, выделенных в соответствии с изменениями в государственный бюджет относительно дополнительного направления 1 млрд грн для выплат шахтерам.
Еще 335,8 предусмотрено на выплату зарплаты горнякам в декабре 2021 года.
- Напомним, Верховная Рада 8 октября приняла изменения в госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.
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