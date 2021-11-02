Минэнерго перечислило 670 млн грн госшахтам на погашение долгов перед шахтерами

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Перечисленные на государственные шахты средства в размере 671,4 млн грн будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что сумма была перечислена в запланированный срок. Эта сумма является частью средств, выделенных в соответствии с изменениями в государственный бюджет относительно дополнительного направления 1 млрд грн для выплат шахтерам.



Еще 335,8 предусмотрено на выплату зарплаты горнякам в декабре 2021 года.

Напомним, Верховная Рада 8 октября приняла изменения в госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.