Минэнерго: отключений света с 1 октября не планируется

Об этом говорится в заявлении учреждения.

Министерство энергетики сообщает, что в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону, а в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.

"Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в каком-либо из регионов страны не планируется", - говорится в заявлении.

Минэнерго отмечает, что отключения возможны при условии, если враг снова будет пытаться повредить энергетическую инфраструктуру. Также министерство рассказало, что имеет урегулированные графики распределения энергии на случай повторных атак РФ.

"Учитывая, что в некоторых регионах в прошлом году возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", - объясняет учреждение.

Минэнерго отмечает, что на сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается.