Минэнерго опровергло российский фейк о проблемах с ядерным топливом на Ровенской АЭС
Прокремлевский телеграмм-канал выпустил новость о якобы проблемах с ядерным топливом для блоков Ровенской АЭС, поставленных американской компанией Westinghouse
Об этом сообщает Минэнерго.
В фейковой новости также утверждается, что теперь отключения электроэнергии неизбежны, поэтому жителям Ровенщины нужно приготовиться.
Минэнерго заявляет, что эта новость является частью масштабной информации компании против сотрудничества Украины с США.
Ранее Россия убеждала украинское общество, что строительство в Украине новейших атомных блоков Westinghouse – это фейк. Потом заявляла, что Украине они не нужны. Потом, что не стоит производить дорогое американо-украинское топливо для блоков 1000 МВт и лучше покупать дешевое российское. После этого – Украине не нужно строить блоки на Хмельницкой АЭС. А теперь россияне говорят, что новое американо-украинское топливо "какое-то не такое".
"Однако мы каждый раз уверенно шли вперед. Поэтому скоро новейшее украинско-американское топливо для 440 блоков заменит российское в европейских ядерных реакторах", - опровергает пропаганду Минэнерго.
Минэнерго сообщает, что держит ситуацию под контролем, а атомные блоки на РАЭС и других станциях работают в штатном режиме, "топлива достаточно и никаких проблем с ним нет".
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения. Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.
По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
13 сентября прессслужба Энергоатома сообщила, что в летний период был перевыполнен план выработки электроэнергии на 19%: за три месяца украинские атомные электростанции произвели 9,7 млрд кВт-ч.
14 сентября министерство обороны Великобритании информировало, что Энергоатом успешно устанавливает западные топливные сборки для атомных электростанций, генерирующих около половины электроэнергии в стране. Это позволяет Украине снизить свою зависимость от российского топлива.
Виктория Войцицкая, народная депутат Украины VIII созыва, экссекретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, убеждена , что переход из российского ядерного топлива на американское Westinghouse даст нам возможность иметь достаточную генерацию электроэнергии на АЭС Украины.
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