Минэнерго объявило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии
В пятницу, 7 апреля, Министерство энергетики объявило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии
Об этом сообщает официальный сайт Минэнерго.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг - открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", – заявил Галущенко.
Разрешенная мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка.
В Минэнерго отмечают, что приоритетом является обеспечение потребностей электроэнергии для украинских потребителей. Поэтому экспорт будет работать при обеспечении украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации.
По словам Галущенко, увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.
- Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.
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