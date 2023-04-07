Минэнерго объявило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии

Об этом сообщает официальный сайт Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг - открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", – заявил Галущенко.

Разрешенная мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка.

В Минэнерго отмечают, что приоритетом является обеспечение потребностей электроэнергии для украинских потребителей. Поэтому экспорт будет работать при обеспечении украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации.

По словам Галущенко, увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.