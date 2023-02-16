Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС", - говорится в сообщении.

В то же время в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, отметили в Минэнерго.

"Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов ", - добавили в ведомстве.