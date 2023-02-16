Минэнерго об энергетической ситуации в Украине: появился определенный резерв мощности
По состоянию на 16 февраля в Украине уже пятый день отсутствует дефицит мощности, генерация электроэнергии полностью обеспечивает ее потребление
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС", - говорится в сообщении.
В то же время в Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения, отметили в Минэнерго.
"Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов ", - добавили в ведомстве.
- 15 февраля в ДТЭК заявили, что в Украине вскоре может снова возникнуть дефицит мощности .
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