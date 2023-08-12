Минэнерго назвало города, в которых самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону
Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Суспильное.
Среди сложных украинских регионов в вопросе энергетики он выделил Херсон, Харьков, Запорожье, Чернигов и Сумщину.
"Безусловно, самая сложная ситуация там, где постоянные обстрелы. Это Херсон. Там постоянные обстрелы. Они (армия РФ, - ред.) достаточно прицельно бьют по нашим бригадам, которые выезжают делать там определенные работы. Это Харьков. Это прифронтовые территории. Более-менее по Николаеву ситуация, но Запорожье – каждый день приходит информация об обстрелах. Там сложная ситуация. Плюс Чернигов и Сумская область – приграничные. Это самые сложные регионы", - сказал министр.
Относительно плановых ремонтов на энергетических объектах Украины, Галущенко сказал, что "все идет по графику".
"В августе и сентябре этого года у нас будет ключевая нагрузка по ремонтам на тепловую генерацию и соответственно мы планируем еще один тепловой блок на следующей неделе так же вывести из ремонтов, но ключевое, что все идет по графику. И мы планируем выйти в начало зимы мощностями, которые мы планируем", - подчеркнул глава Минэнерго.
Галущенко также добавил, что генерация электроэнергии в Украине, прежде всего, зависит от работы атомных электростанций. По его словам, атомная энергетика даже в режиме потери Запорожской АЭС на сегодняшний день производит более 50% электроэнергии в Украине.
"Поэтому у нас нет другой генерации, которая дотянулась бы до этого показателя. И, соответственно, что важно, это надежность. Прошлый отопительный сезон атомная генерация прошла вообще идеально", - пояснил министр энергетики.
- Так, 5 августа ранее плана из ремонта вышел атомный блок одной из АЭС, в результате чего мощность украинской электрогенерации увеличилась на тысячу мегаватт.
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