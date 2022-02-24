Минэнерго: на Трипольской ТЭС произошел взрыв, связи с Каховской ГЭС нет, все АЭС Украины работают в штатном режиме
Министерство энергетики Украины сообщило о взрыве на Трипольской ТЭС, эта и другие теплоэлектростанции Украины работают, кроме Луганской ТЭС, потому что ее отключили раньше из-за боевых действий
Об этом сообщают пресс-служба Минэнерго и министр энергетики Украины Герман Галущенко .
Министр отметил, что энергосистема работает надежно: атомная генерация работает, как и планировалось (в работе 13 из 15 блоков АЭС). Тепловая и гидрогенерация также работают штатно.
По его словам, нет связи с Каховской ГЭС.
"По нашим последним данным, российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они там находятся физически. ГЭС сейчас работает", - сказал он.
Галущенко напомнил, что ранее из-за боевых действий отключили Луганскую ТЭС, потому что в нее попал снаряд, и она с 21 февраля "села на ноль".
"Мы ее отключили. То есть сейчас все станции работают кроме Луганской ТЭС", - отметил министр энергетики.
Галущенко заверил, что нет никаких оснований полагать, что без света могут остаться районы, города или области.
"Сегодня ночью в 00:00 мы полностью отключились от энергосистемы с Российской Федерацией и Беларусью. Украинская энергосистема сейчас работает в изолированном режиме. И мы не экспортируем электроэнергию сейчас. Работаем автономно и спокойно", – добавил он.
- Напомним, 2 февраля эксперт по энергетическим вопросам Алексей Хабатюк заявил , что у Украины есть запас топлива для атомных электростанций на полтора года, поэтому проблем с топливом из-за обострения ситуации со стороны РФ даже в случае работы всех энергоблоков АЭС не будет.
- Ранее НАЭК "Энергоатом" сообщал , что все атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская - утром 24 февраля работают в штатном режиме.
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