Минэнерго инициирует создание "черного списка" нарушителей на рынке электроэнергии
Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" для усиления ответственности недобросовестных участников рынка электроэнергии
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минэнерго.
"С целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий Министерство энергетики инициирует внесение изменений в Регламент организации и проведение электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже " Украинская энергетическая биржа ", - говорится в сообщении.
Так, ведомство предлагает ввести перечень систематических нарушителей договоров, временно ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам. Соответствующие наработки планируется представить 9 июля 2021 года.
В пресс-службе отметили, что эти изменения направлены на стабилизацию ситуации на рынке электроэнергии с целью обеспечения ее поставки потребителям.
По данным Минэнерго, в настоящее время наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией.
Также, добавили в пресс-службе, наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Так, отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам согласно договору и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.
Такая ситуация ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определение и формирование необходимых запасов топлива.
В свою очередь это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное