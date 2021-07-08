Минэнерго инициирует создание "черного списка" нарушителей на рынке электроэнергии

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минэнерго.



"С целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий Министерство энергетики инициирует внесение изменений в Регламент организации и проведение электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже " Украинская энергетическая биржа ", - говорится в сообщении.



Так, ведомство предлагает ввести перечень систематических нарушителей договоров, временно ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам. Соответствующие наработки планируется представить 9 июля 2021 года.



В пресс-службе отметили, что эти изменения направлены на стабилизацию ситуации на рынке электроэнергии с целью обеспечения ее поставки потребителям.



По данным Минэнерго, в настоящее время наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией.



Также, добавили в пресс-службе, наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров. Так, отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам согласно договору и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.



Такая ситуация ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определение и формирование необходимых запасов топлива.

В свою очередь это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.