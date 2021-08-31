Минэнерго до марта 2022 года продлило действие "черного списка" на рынке электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



"Аукционный комитет принял решение продлить действие "черного списка" до 1 марта 2022 года ", - говорится в сообщении.



По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, "черный список" покупателей электроэнергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.



"Со времени внедрения " черного списка ", по данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", - цитирует пресс-служба слова Власенко.

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