Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину
В Беларуси заявили, что в течение 25 января страна будет поставлять электроэнергию в Украину
Об этом сообщило Минэнерго Беларуси .
"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи", - заявили в министерстве.
Максимальная мощность электроэнергии составит 150 МВт.
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