Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину

Об этом сообщило Минэнерго Беларуси .



"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи", - заявили в министерстве.



Максимальная мощность электроэнергии составит 150 МВт.

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