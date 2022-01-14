Минэнерго: 17 января состоятся первые торги "льготным" газом для производителей

Об этом сообщает Минэнерго в Facebook.



Производители получили возможность подать заявки на участие в торгах "льготным" газом с ограниченной торговой наценкой. Сделать это можно было до 16:00 пятницы, 14 января.



Также Минэнерго утвердило состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи.



После завершения приема заявок комитет утвердит окончательный список компаний, допущенных к торгам. Их проведет Украинская энергетическая биржа 17 января в 15:00. Список опубликуют на сайте УЭБ.



Как пишет Экономическая правда, ранее Минагрополитики установило перечень в 6803 производителя товаров, имеющих существенную социальную значимость - такова пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.

Напомним, Глава Нафтогаза Юрий Витренко рассказал, что с апреля 2022 года цены на газ могут существенно снизиться.