Минэнерго: 17 января состоятся первые торги "льготным" газом для производителей
Минэнергетики начало прием заявок от производителей социально значимых продуктов на участие в торгах "льготным" газом
Об этом сообщает Минэнерго в Facebook.
Производители получили возможность подать заявки на участие в торгах "льготным" газом с ограниченной торговой наценкой. Сделать это можно было до 16:00 пятницы, 14 января.
Также Минэнерго утвердило состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи.
После завершения приема заявок комитет утвердит окончательный список компаний, допущенных к торгам. Их проведет Украинская энергетическая биржа 17 января в 15:00. Список опубликуют на сайте УЭБ.
Как пишет Экономическая правда, ранее Минагрополитики установило перечень в 6803 производителя товаров, имеющих существенную социальную значимость - такова пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.
- Напомним, Глава Нафтогаза Юрий Витренко рассказал, что с апреля 2022 года цены на газ могут существенно снизиться.
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