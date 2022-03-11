Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину
Министерство экономики Украины сообщило, что предприятия в зоне активных боевых действий могут получить госпомощь в перемещении мощностей в западные регионы страны
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства. Предприятиям, которые планируют переместиться в безопасные области, будет предоставлена помощь в подборе мест для их производственных мощностей, перевозке и расселении персонала, поиске новых работников", - заявили в министерстве.
Для всех предприятий будут созданы условия для обеспечения бесплатного переезда к месту временного перемещения, а также:
- подбора подходящих площадей для размещения производства;
- перемещение и расселение персонала;
- подбора работников в месте дислокации после переезда
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