Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



"Запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства. Предприятиям, которые планируют переместиться в безопасные области, будет предоставлена помощь в подборе мест для их производственных мощностей, перевозке и расселении персонала, поиске новых работников", - заявили в министерстве.



Для всех предприятий будут созданы условия для обеспечения бесплатного переезда к месту временного перемещения, а также:

подбора подходящих площадей для размещения производства;

перемещение и расселение персонала;

подбора работников в месте дислокации после переезда

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb