Минэкономики в настоящее время оценивает потери от войны в $564,9 млрд

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - митистер эконмоики Юлия Свириденко в "Фейсбуке".



"$564,9 млрд. Именно такова сумма единовременных потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", – насылала она.



Свириденко подчеркнула, что с каждым днем боевых действий эта цифра увеличивается, поэтому Украина, несмотря на какие-либо препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат как по решениям международных судов, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов агрессора.



По ее словам, наибольшая доля потерь экономики из-за войны, которую развязала Россия, – это потери из-за разрушенной инфраструктуры ($119 млрд) и потери ВВП в этом году ($112 млрд).



Еще $90,5 млрд – это потери гражданского населения: разрушены или повреждены 10 млн кв. м. жилья, 200 тыс. автомобилей, уничтожено продовольственное обеспечение для 5 млн человек.



Также $80 млрд – это потери предприятий и организаций, $54 млрд – потери прямых инвестиций в экономику Украины.



По подсчетам Министерства экономики, государственный бюджет в настоящее время из-за войны потерял $48 млрд.



"Зло обязательно будет наказано и россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", – убеждена Юлия Свириденко.



Напомним, 89 предприятий из разных регионов Украины, где проходят боевые действия, уже



тоже по самым важным новостям Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал . Напомним, 89 предприятий из разных регионов Украины, где проходят боевые действия, уже перемещены в западные области.