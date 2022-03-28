Минэкономики в настоящее время оценивает потери от войны в $564,9 млрд
Украина будет добиваться взыскания со страны-агрессора компенсационных выплат как по судебным решениям, так и за счет замороженных на Западе активов
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - митистер эконмоики Юлия Свириденко в "Фейсбуке".
"$564,9 млрд. Именно такова сумма единовременных потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", – насылала она.
Свириденко подчеркнула, что с каждым днем боевых действий эта цифра увеличивается, поэтому Украина, несмотря на какие-либо препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат как по решениям международных судов, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов агрессора.
По ее словам, наибольшая доля потерь экономики из-за войны, которую развязала Россия, – это потери из-за разрушенной инфраструктуры ($119 млрд) и потери ВВП в этом году ($112 млрд).
Еще $90,5 млрд – это потери гражданского населения: разрушены или повреждены 10 млн кв. м. жилья, 200 тыс. автомобилей, уничтожено продовольственное обеспечение для 5 млн человек.
Также $80 млрд – это потери предприятий и организаций, $54 млрд – потери прямых инвестиций в экономику Украины.
По подсчетам Министерства экономики, государственный бюджет в настоящее время из-за войны потерял $48 млрд.
"Зло обязательно будет наказано и россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", – убеждена Юлия Свириденко.
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