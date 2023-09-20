Минэкономики: украинские аграрии используют уже 120 тыс. га разминированных земель. Это треть от плана

Об этом со ссылкой на данные ОВА сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

"Есть 200 тысяч гектаров обследованных с начала года земель сельскохозяйственного назначения. Это значительный результат и значительные темпы работы. Особенно важно, что более 120 тысяч гектаров обследованных и разминированных земель уже используются сельхозпроизводителями", - сказала она.

Только за прошедшую неделю пиротехники обследовали около 4,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Из них в Херсонской области – более 3,7 тыс. га, Николаевской – более 430 га, Харьковской – более 280 га, отметила Свириденко.

План мероприятий по разминированию (гуманитарному разминированию) земель сельскохозяйственного назначения рассчитан на четыре года и предусматривает возврат в хозяйственную эксплуатацию более 470 тыс. га наиболее ценных сельскохозяйственных угодий.