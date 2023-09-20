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Минэкономики: украинские аграрии используют уже 120 тыс. га разминированных земель. Это треть от плана

20 сентября, 2023 среда
19:22
Экономика

С начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии

Об этом со ссылкой на данные ОВА сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

"Есть 200 тысяч гектаров обследованных с начала года земель сельскохозяйственного назначения. Это значительный результат и значительные темпы работы. Особенно важно, что более 120 тысяч гектаров обследованных и разминированных земель уже используются сельхозпроизводителями", - сказала она.

Только за прошедшую неделю пиротехники обследовали около 4,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Из них в Херсонской области – более 3,7 тыс. га, Николаевской – более 430 га, Харьковской – более 280 га, отметила Свириденко.

План мероприятий по разминированию (гуманитарному разминированию) земель сельскохозяйственного назначения рассчитан на четыре года и предусматривает возврат в хозяйственную эксплуатацию более 470 тыс. га наиболее ценных сельскохозяйственных угодий.

  • В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
  • В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
Новости
Украина
зерно
аграрии
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