Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%
Падение валового внутреннего продукта Украины из-за войны в первом квартале 2022 прогнозируется на уровне 16%. В целом, за год экономика может сократиться на 40%
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Российская агрессия против Украины коренным образом изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%", - отметил первый замминистра экономики Денис Кудин.
Больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа. В частности, авиационные, морские перевозки и область услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. В то же время за последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии начали посевную.
Добавляют, что в процессе восстановления экономики Украины, пострадавшей в результате российской агрессии, Министерство экономики Украины особое внимание будет уделять поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства. Речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производствах, работающих над мобилизационными заказами.
Европейский банк реконструкции и развития ожидает , что в этом году ВВП Украины сократится на 20%, до российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 3,5%
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное