Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Российская агрессия против Украины коренным образом изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%", - отметил первый замминистра экономики Денис Кудин.



Больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа. В частности, авиационные, морские перевозки и область услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. В то же время за последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии начали посевную.

Добавляют, что в процессе восстановления экономики Украины, пострадавшей в результате российской агрессии, Министерство экономики Украины особое внимание будет уделять поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства. Речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производствах, работающих над мобилизационными заказами.

Европейский банк реконструкции и развития ожидает , что в этом году ВВП Украины сократится на 20%, до российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 3,5%