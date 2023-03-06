Минэкономики: прогноз роста ВВП ухудшился до 1%

Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина.

Замминистра Сергей Соболев сообщил, что Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%, прежде всего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, а будут продолжаться "почти круглый год".

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"Кажется, мы прошли пик инфляции – она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", – сказал он на организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС) дискуссии в понедельник, 6 марта.