Минэкономики: прогноз роста ВВП ухудшился до 1%
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 1% и улучшило прогноз инфляции до 24%
Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина.
Замминистра Сергей Соболев сообщил, что Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%, прежде всего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, а будут продолжаться "почти круглый год".
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"Кажется, мы прошли пик инфляции – она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", – сказал он на организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС) дискуссии в понедельник, 6 марта.
- 27 декабря стало известно, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 составит 32%, а не 50%, как прогнозировали в феврале.
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