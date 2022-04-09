Минэкономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины
Министерство экономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины, перечислив средства в Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Сейчас из-за военной агрессии России мы теряем поступления в бюджет. В то же время, демонстрируя устойчивость к насилию и сокрушительной агрессии России, Украина ежедневно доказывает, что наша закаленная нация стоит на защите всего демократического мира. Мы нуждаемся в поддержке в нашей борьбе, а также восстановлении экономики и мощности нашего государства", – рассказал заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
Финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимирования экономики, что позволит снизить риск гуманитарной катастрофы, которая из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру.
Также Министерство экономики призывает эти компании присоединиться к международному сообществу социально ответственных бизнесов, прекративших свою деятельность в российской федерации.
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