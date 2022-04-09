Минэкономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сейчас из-за военной агрессии России мы теряем поступления в бюджет. В то же время, демонстрируя устойчивость к насилию и сокрушительной агрессии России, Украина ежедневно доказывает, что наша закаленная нация стоит на защите всего демократического мира. Мы нуждаемся в поддержке в нашей борьбе, а также восстановлении экономики и мощности нашего государства", – рассказал заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимирования экономики, что позволит снизить риск гуманитарной катастрофы, которая из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру.

Среди компаний, которым направлено обращение – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, SA Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated и Conta-Clip.

Также Министерство экономики призывает эти компании присоединиться к международному сообществу социально ответственных бизнесов, прекративших свою деятельность в российской федерации.

Зеленский предложил Финляндии принять участие в восстановлении учебных заведений и модернизации образования в послевоенной Украине.

Лидеры стран – членов Евросоюза обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны с Россией.