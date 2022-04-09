Минэкономики призывает крупнейшие бизнесы мира присоединиться к восстановлению Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"В условиях, когда Украина несет огромные потери среди мирного населения, а многие бизнесы прекратили работу из-за войны, поддержка государственных Фондов, которые помогают Украине быть сильной, очень важна. Ведь сейчас важно начинать восстанавливать инфраструктуру, которая во многих городах уничтожена или повреждена, и помогать предприятиям вернуться на работу с новыми силами", – говорится в сообщении.



Отмечают, что финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимированию экономики, и позволит предотвратить кризис, который из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру.



Среди компаний, которым направлено обращение – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, SA Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated и Conta-Clip.



Также Министерство экономики призывает эти компании присоединиться к международному сообществу социально ответственных бизнесов, прекративших свою деятельность в Российской Федерации.

Зеленский предложил Финляндии принять участие в восстановлении учебных заведений и модернизации образования в послевоенной Украине.

Лидеры стран – членов Евросоюза обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны с Россией.