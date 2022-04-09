Минэкономики призывает крупнейшие бизнесы мира присоединиться к восстановлению Украины
Министерство экономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины и перечислить средства в Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В условиях, когда Украина несет огромные потери среди мирного населения, а многие бизнесы прекратили работу из-за войны, поддержка государственных Фондов, которые помогают Украине быть сильной, очень важна. Ведь сейчас важно начинать восстанавливать инфраструктуру, которая во многих городах уничтожена или повреждена, и помогать предприятиям вернуться на работу с новыми силами", – говорится в сообщении.
Отмечают, что финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимированию экономики, и позволит предотвратить кризис, который из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру.
Среди компаний, которым направлено обращение – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, SA Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated и Conta-Clip.
Также Министерство экономики призывает эти компании присоединиться к международному сообществу социально ответственных бизнесов, прекративших свою деятельность в Российской Федерации.
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