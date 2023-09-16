Минэкономики приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Главными задачами реализации этой стратегии являются:

преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола;

усовершенствование законодательства о равной оплате труда;

создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что за последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и сегодня составляет 18,6%. Целью Минэкономики является изменение ситуации.

"Одобренная правительством Стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан", - сказала Свириденко.

По состоянию на 1 сентября 2021 г. гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин составил 17,8% в первом квартале.