Минэкономики приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года
Правительство одобрило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Главными задачами реализации этой стратегии являются:
- преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола;
- усовершенствование законодательства о равной оплате труда;
- создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что за последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и сегодня составляет 18,6%. Целью Минэкономики является изменение ситуации.
"Одобренная правительством Стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан", - сказала Свириденко.
По состоянию на 1 сентября 2021 г. гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин составил 17,8% в первом квартале.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил Комиссии по статусу женщин, что для достижения гендерного равенства понадобится 300 лет.
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