Минэкономики предлагает усилить защиту прав интеллектуальной собственности: законопроект вынесен на обсуждение
Министерство экономики вынесло на обсуждение законопроект об усилении прав интеллектуальной собственности
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Согласно сообщению, ведомство обнародовало проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав интеллектуальной собственности".
Отмечается, что целью законопроекта является имплементация в украинское законодательство положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС относительно общих обязательств, гражданских мероприятий, процедур и средств защиты прав интеллектуальной собственности, предусмотренных директивой Европарламента и Совета о защите прав интеллектуальной собственности.
В пресс-службе отметили, что принятие законопроекта обеспечит выполнение обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства с законодательством ЕС, достижение европейского уровня защиты прав интеллектуальной собственности, совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности в судебном порядке.
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