Минэкономики повторно предлагает повысить минимальные отпускные цены на алкоголь
Министерство экономики обнародовало доработанный проект постановления о повышении минимальных отпускных цен на ряд алкогольных напитков
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, опубликованному Минэкономики.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления оно предусматривает повышение размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
В частности, цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 6,2%; виски, ром и джин - на 5,9%; коньяк (бренди) - на 5,5%; винодельческую продукцию - на 8,2-34,2%. Розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки предлагается не менять.
Отмечается, что реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты в размере около 300 млн грн.
- Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков в начале мая этого года.
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