Минэкономики подняло предельную цену бензина и снизило ее на дизтопливо

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства экономики.

Согласно ему, средняя стоимость бензинов устанавливается на уровне 33,36 грн за литр, дизельного горючего – 35,31 грн за литр. Эти показатели используются для вычисления граничной цены на горючее на АЗС.

По сравнению с показателями на начало мая цена бензина выросла на 2,17 грн, дизтоплива – уменьшилась на 32 копейки.

Таким образом, цена "обычного" бензина на АЗС не должна превышать 39,86 грн за 1 литр, на "обычное" дизтопливо – 42,31 грн/литр. Премиальные марки горючего могут реализовываться с 5-процентной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – 44,42 грн/л.

Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.

Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.

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