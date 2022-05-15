Минэкономики подняло предельную цену бензина и снизило ее на дизтопливо
Министерство экономики установило среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 грн за литр, а дизельного горючего – 35,31 грн за литр
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства экономики.
Согласно ему, средняя стоимость бензинов устанавливается на уровне 33,36 грн за литр, дизельного горючего – 35,31 грн за литр. Эти показатели используются для вычисления граничной цены на горючее на АЗС.
По сравнению с показателями на начало мая цена бензина выросла на 2,17 грн, дизтоплива – уменьшилась на 32 копейки.
Таким образом, цена "обычного" бензина на АЗС не должна превышать 39,86 грн за 1 литр, на "обычное" дизтопливо – 42,31 грн/литр. Премиальные марки горючего могут реализовываться с 5-процентной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – 44,42 грн/л.
- Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.
- Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.
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