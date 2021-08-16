Минэкономики ожидает удешевления подсолнечного масла до конца августа
Министерство экономики ожидает удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла до конца августа
Об этом пресс служба Министерства экономики сообщила в Facebook.
"В Минэкономики ожидают значительное удешевление в Украине подсолнечного масла "социальных" сортов до конца августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Так, индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%, однако стоимость подсолнечного масла в Украине осталась стабильной.
По данным Государственной службы статистики, на 13 августа цена на подсолнечное масло снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.
В то же время, отметили в пресс-службе, ведомство понимает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес в нем составляет пальмовое масло. Но при этом существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.
По информации пресс-службы, Минэкономики совместно с ключевыми игроками рынка договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца.
В ведомстве добавили, что масложировая отрасль в Украине активно развивается, использует современные технологии и является одним из мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Отрасль создает продукт с добавленной стоимостью, который имеет существенный удельный вес в формировании ВВП страны и поступлении валютной выручки.
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