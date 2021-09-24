Минэкономики ожидает сохранения инфляции на уровне 10% до конца года
Министерство экономики ожидает сохранение инфляции на уровне 10% к концу 2021 года при отсутствии новых вызовов для экономики
Об этом говорится в августовском обзоре инфляции Министерства экономики.
"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%", - говорится в документе.
Отмечается, что такой уровень инфляции "практически не несет деструктивного влияния на достижения экономического развития".
В Минэкономики считают, что динамика цен соответствует прогнозируемому общему тренду на сравнительно выше прошлогодних темпы инфляции.
- Напомним, по данным Государственной службы статистики инфляция в августе составила 10,2% год к году.
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