Минэкономики ожидает сохранения инфляции на уровне 10% до конца года

Об этом говорится в августовском обзоре инфляции Министерства экономики.



"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%", - говорится в документе.



Отмечается, что такой уровень инфляции "практически не несет деструктивного влияния на достижения экономического развития".



В Минэкономики считают, что динамика цен соответствует прогнозируемому общему тренду на сравнительно выше прошлогодних темпы инфляции.

Напомним, по данным Государственной службы статистики инфляция в августе составила 10,2% год к году.