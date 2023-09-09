Минэкономики ожидает рост ВВП до 4%

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, ссылаясь на слова министра экономики Украины Юлии Свириденко во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии YES 2023.

Свириденко заявила, что все институты пересматривают свои оценки роста ВВП Украины в сторону увеличения.

"Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП", – рассказала Юлия Свириденко.

По ее словам, Украине также удалось сохранить макрофинансовую стабильность, благодаря чему замедлилась инфляция. Это произошло, несмотря на разрушение россиянами Каховской ГЭС и возвращение к довоенному уровню налогообложения горючего.

"Несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году, нам удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которую обеспечили поддержка наших партнеров и политические решения, принятые украинским правительством. Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%, а базовая инфляция - до 9%", - указала министр.

Она добавила, что, по прогнозам Минэкономики, в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться. Кроме того, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% – в 2024 году и на 6,8% – в 2025 году.

"Но даже, несмотря на такие оценки, экономика имеет больший потенциал для восстановления", - считают в Минэкономики.