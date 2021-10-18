Минэкономики оценило рост ВВП Украины за восемь месяцев почти в 3%

Об этом говорится в Обзоре экономической активности ведомства по итогам августа 2021 года.



Согласно сообщению, в январе-августе 2021 года, по расчетам Минэкономики, сводный индекс производства (ЭКО) вырос на 2,1% против 1,3% в январе - июле и падения на 5,8% за восемь месяцев 2020 года соответственно. Рост ВВП за этот период оценивается в 2,9% против 2,1% за семь месяцев 2021 года и падения на 5,7% за 8 месяцев 2020 года.



Отмечается, что росту ВВП за этот период способствовало сельское хозяйство, промышленность, строительная деятельность и транспорт.



В то же время, отметили в Минэкономики, имеющийся восстановительный рост пока не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, поскольку для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится под влиянием глобальных изменений и рисков.



Среди таких рисков в ведомстве назвали обострение политических и экономических отношений между отдельными государствами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и, соответственно, существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны коронавируса в мире.

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