Минэкономики оценило рост ВВП Украины за восемь месяцев почти в 3%
Министерство экономики оценило рост ВВП Украины в январе - августе этого года в 2,9%
Об этом говорится в Обзоре экономической активности ведомства по итогам августа 2021 года.
Согласно сообщению, в январе-августе 2021 года, по расчетам Минэкономики, сводный индекс производства (ЭКО) вырос на 2,1% против 1,3% в январе - июле и падения на 5,8% за восемь месяцев 2020 года соответственно. Рост ВВП за этот период оценивается в 2,9% против 2,1% за семь месяцев 2021 года и падения на 5,7% за 8 месяцев 2020 года.
Отмечается, что росту ВВП за этот период способствовало сельское хозяйство, промышленность, строительная деятельность и транспорт.
В то же время, отметили в Минэкономики, имеющийся восстановительный рост пока не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, поскольку для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится под влиянием глобальных изменений и рисков.
Среди таких рисков в ведомстве назвали обострение политических и экономических отношений между отдельными государствами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и, соответственно, существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны коронавируса в мире.
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