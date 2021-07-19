Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале на 6%
Министерство экономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале на 6% год к году
Об этом говорится в Обзоре ВВП в I квартале 2021 Минэкономики.
"По расчетам Минэкономики рост во II кв. 2021 года составит около 6% (к II кв. 2020 года)", - говорится в сообщении.
При этом, по предварительным оценкам ведомства, по итогам пяти месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 0,7%.
В Минэкономики отметили, что такой рост ВВП ниже, чем прогнозировалось ранее.
"Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства", - пояснили в ведомстве.
Так, в министерстве ожидают, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание.
Также отмечается, что способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности украинских экспортеров. Как следствие, заключили в ведомстве, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%.
- Напомним, по данным Госстата, падение ВВП Украины в 2020 году составило 4%.
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