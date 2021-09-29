Минэкономики объявило конкурсный отбор в новый наблюдательный совет Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, кандидаты должны подать необходимые документы до 29 октября 2021 года.



Согласно требованиям конкурса потенциальные кандидаты должны иметь высшее образование, стаж работы не менее десяти лет на руководящих должностях в компаниях на государственной службе, в частности пятилетний опыт работы в должности топ-менеджера или аналогичной, а также иметь безупречную деловую репутацию.



Кроме того, потенциальные кандидаты не должны быть и не являлись в течение предыдущих пяти лет учредителями, акционерами, руководителями, членами наблюдательного совета, работниками или представителями лица, к которому правительство применяло санкции, а также не имели значительных деловых отношений с такими лицами.



Отмечается, что от новых членов наблюдательного совета Укрзализныци ожидается выполнение функций разработки стратегии и ее реализации, корпоративного управления, контроля деятельности руководства компании, согласования интересов, аудита и контроля, прозрачности и раскрытия информации.

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