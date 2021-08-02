Минэкономики лишило лицензии компанию по трудоустройству за границей: она обманула около 200 человек

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, в ведомство поступили многочисленные жалобы о незаконных действиях компании по посредничеству в трудоустройстве за границей - "Воркхаб", которая обманула и нанесла финансовых и моральных убытков около 200 граждан Украины.



Отмечается, что Минэкономики провело внеплановую проверку компании в результате которой стало известно, что она заключила договор с иностранным работодателем, но не сообщила об этом факте орган лицензирования.



Кроме того, компания взыскала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг, в свою очередь, является нарушением Лицензионных условий.



Следовательно, по результатам внеплановой проверки, Минэкономики приняло решение об аннулировании лицензции компании "Воркхаб".



В пресс-службе добавили, что в целом в течение 2021 Минэкономики провело девять плановых и две внеплановых проверки компаний, предоставляющих услуги в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом.



Так, были аннулированы лицензии еще двух недобросовестных посредников по трудоустройству за рубежом - компании "Работа в Европе" и "Инсайт Ворк". Отмечается, что эти решения были приняты в результате проведения плановых мероприятий государственного надзора за соблюдением Лицензионных условий.

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