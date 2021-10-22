Минэкономики инициировало проверки законности трудоустройства иностранцев

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, Гоструда и ДПС проведут проверки соблюдения законодательства о труде тех работодателей, которые получили разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Особое внимание будет уделяться соответствия оплаты труда иностранными гражданами установленного законодательством уровня и отчисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



В пресс-службе объяснили, что основанием для такой инициативы стало проведение мониторинга уплаты работодателями в 2020 году и I полугодии 2021 заработной платы иностранным работникам. Полученные результаты свидетельствуют, что сведения отсутствуют более чем в 70% случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения.



По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, такие проверки позволят обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий иностранных граждан, работающих в Украине, а также прекратить злоупотребления работодателями, которые способствуют нелегальной миграции.



"В случае выявления нарушений мы будем инициировать перед Государственной миграционной службой отмены вида на жительство иностранцам, которые оформили фиктивные трудовые контракты с недобросовестными субъектами хозяйствования", - цитирует пресс-служба слова Глущенко.



В пресс-службе добавили, что такой мониторинг планируется ввести на постоянной основе. Для этого в министерстве разработали соответствующий законопроект.



По информации ведомства, этим документом предлагается усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в том числе через введение мониторинга, уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории; повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособий для безработных; предоставить иностранцам, обучающимся в вузах Украины, работать с предоставлением работодателю бесплатного разрешения для такой категории работников; определить перечень документов для получения или продления действия разрешений; обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его утраты или повреждения.

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