Минэкономики Германии завершило проверку "Северного потока-2"
Во вторник, 26 октября, министерство экономики ФРГ сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок "Северного потока-2" и передало его результаты Федеральному ведомству по сетям
Об этом сообщает DW.
Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС, отмечается в заявлении. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами – в них принимали участие Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.
Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести германский сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку-2" предстоит высказать Еврокомиссии.
У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если потребуется дополнительная информация. После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.
- Напомним, что советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что власти РФ близки к использованию природного газа как политического инструмента , если сдерживают экспорт топлива в Европу.
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