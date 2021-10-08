Минэкологии разработало интерактивную карту предприятий-загрязнителей окружающей среды
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило интерактивную карту предприятий-загрязнителей окружающей среды на платформе Экосистема
Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Согласно сообщению, в Украине заработал национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) на платформе экосистемы.
По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, на платформе собраны все административные экоуслуг для бизнеса и вся экологическая информация для граждан.
"Мы наконец представили важную составляющую вебпортал: удобную карту Украины, на которую нанесено все четыре тысячи предприятий-загрязнителей, информация о которых содержится в РВПЗ. Это действительно историческое событие в сфере цифровой трансформации довкиллевои сферы нашего государства", - цитирует пресс-служба слова Стрельца.
В пресс-службе отметили, что сервис открыт для каждого гражданина. В нем содержится информация о том, какие предприятия видповидальлни за состояние воды или атмосферного воздуха в каждом регионе; когда была последняя поверки предприятия Государственной экологической инспекцией; объемы загрязнения атмосферы и воды предприятия должны ежегодно тому подобное.
Кроме того, на карте есть дополнительный слой с VR-турами для онлайн-путешествий объектами природно-заповедного фонда Украины.
Отмечается, что в реестре можно осуществлять сквозной поиск, а также пользоваться им как в интернет, так и с мобильной версии.
В общем, заключили в пресс-службе, на базе "экосистема" обнародован 63 наборы открытых экологических данных. К концу 2022 года их количество увеличится до 172. В дальнейшем планируется сделать эти реестры основой единой национальной геоинформационной системы, в рамках которой будет осуществляться кроссекторальний анализ данных реестров между собой.
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