"Минай" отобрал очки у "Десны" в дебютной игре нового тренера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча в Ужгороде была дебютной на посту главного тренера "Миная" для Игоря Леонова. Его команда сыграла с "Десной" в нулевую ничью.

Она позволила закарпатцам набрать 7 очков и подняться на 13-е место. "Десна" имеет 17 пунктов и идет седьмой.

Чемпионат Украины

11-й тур

17 октября

"Минай" - "Десна" 0:0

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