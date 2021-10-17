"Минай" отобрал очки у "Десны" в дебютной игре нового тренера
В 11-м туре чемпионата Украины "Минай" сыграл дома вничью с "Десной" в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Леонова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча в Ужгороде была дебютной на посту главного тренера "Миная" для Игоря Леонова. Его команда сыграла с "Десной" в нулевую ничью.
Она позволила закарпатцам набрать 7 очков и подняться на 13-е место. "Десна" имеет 17 пунктов и идет седьмой.
Чемпионат Украины
11-й тур
17 октября
"Минай" - "Десна" 0:0
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.
- Кроме этого, "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос" и вышел на третье место.
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