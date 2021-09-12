"Минай" и "Черноморец" устроили ничейную "перестрелку" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Закарпатцы повели в счете в Ужгороде на 42-й минуте, когда Антон Байдала реализовал пенальти. На 54-й минуте Олег Вишневский увеличил преимущество хозяев поля.

Уже через 2 минуты Владислав Ванат сократил отставание "Черноморца" в счете. А на 64-й минуте Артур Авагимян восстановил равновесие.

Матч завершился вничью 2: 2. "Минай" набрал 6 очков и поднялся на 11-е место. "Черноморец" с 5 пунктами - 14-й.

Чемпионат Украины

7-й тур

12 сентября

"Минай" - "Черноморец" 2: 2

Голы: Байдала, 42 (пен.), Вишневский, 54 - Ванат, 56, Авагимян, 64

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