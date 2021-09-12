"Минай" и "Черноморец" устроили ничейную "перестрелку" в УПЛ
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" сыграл на своем поле вничью 2: 2 с "Черноморцем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Закарпатцы повели в счете в Ужгороде на 42-й минуте, когда Антон Байдала реализовал пенальти. На 54-й минуте Олег Вишневский увеличил преимущество хозяев поля.
Уже через 2 минуты Владислав Ванат сократил отставание "Черноморца" в счете. А на 64-й минуте Артур Авагимян восстановил равновесие.
Матч завершился вничью 2: 2. "Минай" набрал 6 очков и поднялся на 11-е место. "Черноморец" с 5 пунктами - 14-й.
Чемпионат Украины
7-й тур
12 сентября
"Минай" - "Черноморец" 2: 2
Голы: Байдала, 42 (пен.), Вишневский, 54 - Ванат, 56, Авагимян, 64
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове .
- Также в субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925" .
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
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