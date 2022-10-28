Минагрополитики заявило о стабилизации цен на яйца в Украине

Об этом говорится в сообщении насайте ведомства.

По данным Минагрополитики, за последнюю неделю средняя закупочная цена яиц для торговых сетей увеличилась менее чем на 1%. Если 20 октября закупочная стоимость куриных яиц составила 59,6 грн. за десяток (+3% к цене предыдущей недели), то 27 октября – 60,1 грн. (+1%).

С конца августа яйца подорожали на 122%, а самый большой прирост (+16% к предыдущей неделе) украинцы наблюдали в первую неделю октября.

Розничные цены пока растут: за последнюю неделю – на 4%, за предпоследнюю – на 9%.

"Ориентировочно до конца года посадят (на яйца, – ред.) как минимум плюс 6,5 млн штук птицы, что на 35-40% больше против поголовья сентября. От момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней, п Мы можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.

Среди всех мясных продуктов в Украине за текущий год больше всего подорожало сало – почти на 50%.

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