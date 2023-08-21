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Минагрополитики запускает бесплатные онлайн-курсы о требованиях норм пищевого законодательства в учебных заведениях

21 августа, 2023 понедельник
11:42
Общество

Персонал, причастный к детским столовым, руководители школ и детских садов, родители и все желающие могут научиться, как на практике соблюдать нормы пищевого законодательства в учебных заведениях

Об этом сообщает Минагрополитики .

Курсы разработаны в рамках реформы школьного питания.

Что включает обучение

Обучение делится на два курса:

  • базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства";
  • углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".

Для кого предназначены курсы

  • руководителей и учредителей учебных заведений;
  • работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;
  • персонала, который обрабатывает, готовит или подает еду в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит еду в других учреждениях для школьных и детских столовых;
  • родителей, интересующихся системой школьного питания.

Чему будут учить на курсах

Все желающие пройти курсы получат ответы на следующие вопросы:

  • какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях
  • с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов следует ознакомиться
  • как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями
  • как избежать ненужных затрат средств и времени
  • как правильно организовать и вести документирование
  • программы-предпосылки (гигиенические требования) – как внедрить и кто за что отвечает
  • какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях

После завершения базового курса и успешной сдачи тестирования участники получат сертификат, который позволит продолжить обучение на углубленном курсе.

В течение 5 недель со дня открытия курсов, участники могут обратиться к авторам курса с вопросами или поделиться собственными мнениями в разделе "Обсуждение".

На курсы можно зарегистрироваться по ссылке , они будут в постоянном доступе для всех желающих.

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