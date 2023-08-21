Об этом сообщает Минагрополитики .

Курсы разработаны в рамках реформы школьного питания.

Что включает обучение

Обучение делится на два курса:

базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства";

углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".

Для кого предназначены курсы

руководителей и учредителей учебных заведений;

работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;

персонала, который обрабатывает, готовит или подает еду в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит еду в других учреждениях для школьных и детских столовых;

родителей, интересующихся системой школьного питания.

Чему будут учить на курсах

Все желающие пройти курсы получат ответы на следующие вопросы:

какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях

с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов следует ознакомиться

как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями

как избежать ненужных затрат средств и времени

как правильно организовать и вести документирование

программы-предпосылки (гигиенические требования) – как внедрить и кто за что отвечает

какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях

После завершения базового курса и успешной сдачи тестирования участники получат сертификат, который позволит продолжить обучение на углубленном курсе.

В течение 5 недель со дня открытия курсов, участники могут обратиться к авторам курса с вопросами или поделиться собственными мнениями в разделе "Обсуждение".

На курсы можно зарегистрироваться по ссылке , они будут в постоянном доступе для всех желающих.