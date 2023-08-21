Минагрополитики запускает бесплатные онлайн-курсы о требованиях норм пищевого законодательства в учебных заведениях
Персонал, причастный к детским столовым, руководители школ и детских садов, родители и все желающие могут научиться, как на практике соблюдать нормы пищевого законодательства в учебных заведениях
Об этом сообщает Минагрополитики .
Курсы разработаны в рамках реформы школьного питания.
Что включает обучение
Обучение делится на два курса:
- базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства";
- углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".
Для кого предназначены курсы
- руководителей и учредителей учебных заведений;
- работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;
- персонала, который обрабатывает, готовит или подает еду в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит еду в других учреждениях для школьных и детских столовых;
- родителей, интересующихся системой школьного питания.
Чему будут учить на курсах
Все желающие пройти курсы получат ответы на следующие вопросы:
- какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях
- с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов следует ознакомиться
- как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями
- как избежать ненужных затрат средств и времени
- как правильно организовать и вести документирование
- программы-предпосылки (гигиенические требования) – как внедрить и кто за что отвечает
- какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях
После завершения базового курса и успешной сдачи тестирования участники получат сертификат, который позволит продолжить обучение на углубленном курсе.
В течение 5 недель со дня открытия курсов, участники могут обратиться к авторам курса с вопросами или поделиться собственными мнениями в разделе "Обсуждение".
На курсы можно зарегистрироваться по ссылке , они будут в постоянном доступе для всех желающих.
- 12 августа Сергей Шкарлет сообщил, что более 4 тыс. детей школьного возраста вернулись в Украину, они продолжат обучение в украинских учебных заведениях.
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