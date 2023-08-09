Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал коллегам из Венгрии и Словакии, передает пресс-служба ведомства.

Предметом разговора были вопросы транзита украинской аграрной продукции в условиях остановки "зернового коридора".

"Министр Сольский сообщил коллегам, что Министерство улучшило прогноз урожая этого года, поскольку держится благоприятная погода. Соответственно в этом году мы сможем экспортировать большее количество сельхозпродукции, чем ожидалось", - говорится в сообщении Минагрополитики.

Украина в очередной раз отметила необходимость отмены введенных Еврокомиссией ограничений экспорта 4 культур в Венгрию, Словакию и еще три государства-соседа.

Что известно о запрете на агропродукцию из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это связано с возмущением польских аграриев обрушением цены на их продукцию, которое они связывали с ввозом украинского зерна в Польшу. Фермеры утверждали, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадало на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля Польша утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений на ввоз зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.