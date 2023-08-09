Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая
Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая, учитывая благоприятную погоду, поэтому Украина сможет экспортировать больше сельскохозяйственной продукции
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал коллегам из Венгрии и Словакии, передает пресс-служба ведомства.
Предметом разговора были вопросы транзита украинской аграрной продукции в условиях остановки "зернового коридора".
"Министр Сольский сообщил коллегам, что Министерство улучшило прогноз урожая этого года, поскольку держится благоприятная погода. Соответственно в этом году мы сможем экспортировать большее количество сельхозпродукции, чем ожидалось", - говорится в сообщении Минагрополитики.
Украина в очередной раз отметила необходимость отмены введенных Еврокомиссией ограничений экспорта 4 культур в Венгрию, Словакию и еще три государства-соседа.
Что известно о запрете на агропродукцию из Украины
2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это связано с возмущением польских аграриев обрушением цены на их продукцию, которое они связывали с ввозом украинского зерна в Польшу. Фермеры утверждали, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадало на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля Польша утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов.
В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.
29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.
12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений на ввоз зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.
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