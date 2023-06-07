Об этом сообщает официальный сайт Минагрополитики.

По предварительным оценкам, ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье, а также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под временной оккупацией, будут затоплены.

Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов. Уже фиксируется гибель рыб, как молодежи так и взрослых особей. Как только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на смелых участках", - пишут в Минагрополитики.

Фото: Минагрополитики

Еще одна проблема – попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленой воде Черного моря. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды может погибнуть.

В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд. грн.

Отрицательные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.

В Минагрополитики отметили, что все данные приведены только по предварительным оценкам.

Окончательные выводы можно сделать только когда уровень воды стабилизируется.