Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Минагрополитики спрогнозировало последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства

Минагрополитики спрогнозировало последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства

7 июня, 2023 среда
00:18
Война с Россией

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены

Об этом сообщает официальный сайт Минагрополитики.

По предварительным оценкам, ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье, а также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под временной оккупацией, будут затоплены.

Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов. Уже фиксируется гибель рыб, как молодежи так и взрослых особей. Как только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на смелых участках", - пишут в Минагрополитики.

Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина

Фото: Минагрополитики

Еще одна проблема – попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленой воде Черного моря. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды может погибнуть.

В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд. грн.

Отрицательные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.

В Минагрополитики отметили, что все данные приведены только по предварительным оценкам.

Окончательные выводы можно сделать только когда уровень воды стабилизируется.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
  • Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
Экономика
Украина
Херсонщина
Днепропетровщина
оккупированные территории
Запорожская область
экологическая катастрофа
Военные новости
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
Читайте также:
101-а американська дивізія
5 июня, 2023 понедельник
Дипломат Бессмертный: Вступление европейских и американских войск в войну против РФ – только вопрос времени
Китай
6 июня, 2023 вторник
Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: призвал к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
Винищувач F/A-18
6 июня, 2023 вторник
Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18, - СМИ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
7 июня
00:43
Тактикой выжженной земли РФ признает, что не способна удержать оккупированные территории, - Кислица на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС
00:41
В Румынии в 350 км от границы с Украиной произошло землетрясение
00:10
Live
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн
00:06
Президент Сербии подтвердил продажу Украине оружия через посредников
2023, вторник
6 июня
23:49
Новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине, - министр обороны Тагарев
23:24
США пообещали "в ближайшие дни и недели" дополнительные пакеты поддержки Украины
22:58
Зеленский: Уничтожение РФ Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты осознали — из Крыма придется бежать
22:40
Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для ЗАЭС, - Зеленский
22:18
Эксклюзив
Ядерное оружие немного предемонизировано, его опасность преувеличена, - военный аналитик Гетьман
22:10
Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделило 1,5 млрд грн на новый водопровод для Кривого Рога, Никополя и Марганца
21:49
Обновлено
Россия вторично на протяжении суток обстреляла аммиакопровод в Харьковской области
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
Россия гибридным образом создает угрозу для новой ядерной катастрофы, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Колонка Сергея Згурца
21:22
Белый дом
США готовы рассекретить разведданные по ответственности РФ за подрыв Каховской ГЭС, - NBC
21:19
Обновлено
Пик разлива воды из Каховского водохранилища будет 7 июня, — Укргидроэнерго
21:10
"Не собираюсь продавать свою страну": Свитолина отказалась пожимать руку белоруске после четвертьфинала "Ролан Гаррос"
20:56
Урсула фон дер Ляен анонсировала помощь Украине для устранения последствий разрушения Каховской ГЭС
20:26
Обновлено
совбез ООН
Словения опередила Беларусь в борьбе за место в Совбезе ООН
20:24
Блинкен планирует в ближайшее время посетить Китай, где может встретиться с Си Цзиньпином, - Bloomberg
20:20
Эксклюзив
Разрушены уникальные ландшафтные системы всего устья Днепра, места гнездования редких птиц и миграции животных, - эколог о подрыве Россией Каховской ГЭС
20:03
Ситуация на фронте, контрнаступление и подрыв Каховской ГЭС: Зеленский провел Ставку
20:01
OPINION
Игорь Попов
Что на самом деле означает подрыв Каховской ГЭС?
19:50
Зеленский объяснил, в чем состоит сложность возвращения гражданских, захваченных Россией
19:45
Зеленский: получил от партнеров понимание мощного количества истребителей - у меня был день счастья
19:34
Эксклюзив
"Экологические последствия просто катастрофические": депутат Херсонского облсовета Хлань о подрыве Каховской ГЭС
19:22
РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву, - Зеленский
19:05
Из-за нехватки врачей россияне отправляют в прифронтовые зоны студентов-медиков, — Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 468 дня войны: успехи ВСУ возле Авдеевки и передача Киево-Печерской лавры
18:27
Эксклюзив
Сегодня Минобороны провело первые тендеры на питание военных, - общественный деятель
18:27
Обновлено
В России массовое отравление сидром: более 30 человек скончались, десятки госпитализированы
18:24
Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям
18:07
OPINION
Александр Антонюк
Нужно будет взорвать Запорожскую АЭС – российские террористы это сделают
18:00
Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: призвал к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
17:44
Обновлено
В Кыргызстане сообщили о задержании более 30 вероятных организаторов госпереворота
17:43
В результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались 55 тыс. гектаров леса
17:25
Эксклюзив
Анонимными Telegram-каналами в качестве достоверного источника информации нельзя пользоваться, - исполнительный директор ИМИ
17:14
Эксклюзив
Исполнительный директор UIF Денисенко назвал три причины подрыва врагом Каховской ГЭС
17:05
Обновлено
Зеленский первым из президентов выступит онлайн перед парламентом Швейцарии
17:00
Эксклюзив
"Единственная реакция – ускорить поставки оружия Украине": депутат Европарламента Лагодинский о подрыве россиянами Каховской ГЭС
16:58
Подрыв Каховской ГЭС: зоозащитники сообщили о затоплении зоопарка в Новой Каховке, животные погибли
16:38
Зеленский встретился с представителем Папы Римского и призвал его присоединиться к реализации украинской формулы мира
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV