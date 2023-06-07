Минагрополитики спрогнозировало последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства
В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены
Об этом сообщает официальный сайт Минагрополитики.
По предварительным оценкам, ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье, а также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под временной оккупацией, будут затоплены.
Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.
Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.
"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов. Уже фиксируется гибель рыб, как молодежи так и взрослых особей. Как только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на смелых участках", - пишут в Минагрополитики.
Фото: Минагрополитики
Еще одна проблема – попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленой воде Черного моря. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды может погибнуть.
В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд. грн.
Отрицательные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.
В Минагрополитики отметили, что все данные приведены только по предварительным оценкам.
Окончательные выводы можно сделать только когда уровень воды стабилизируется.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
- Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
- Также Зеленский заявил, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
- Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
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