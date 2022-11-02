Минагрополитики обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен
Министерство аграрной политики и продовольствия заключило Меморандум с Ассоциацией "Союз птицеводов Украины", которым обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен
Об этом Минагрополитики сообщило 2 ноября.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, цель документа стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить, чтобы оптово-отпускные цены на них превышали те, по которым яйца поставляют в торговые сети.
"Производители яиц в рамках Меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц", - говорится в сообщении.
В свою очередь министерство пообещало позаботиться о том, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности.
Меморандум будет действовать до конца календарного года с возможностью пролонгации.
- Минагрополитики сообщало о выходе на ценовое плато по яйцам.
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