Минагро анонсировало запуск в Украине электронных земельных аукционов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.



Согласно сообщению, в Украине скоро начнет действовать новый формат земельных торгов - электронные аукционы Они будут проводиться как для продажи земельных участков, так и приобретения прав пользования ими - аренды, суперфиции, эмфитевзиса.



"Отныне участие в электронных аукционах сможет принять каждый, кто имеет доступ к Интернету. Торги будут проходить на специальной платформе Prozorro, что относится к сфере управления Министерства экономики, которое и будет ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы", - пояснили в ведомстве.



Так, напомнили в пресс-служба, ранее участникам нужно было быть на торгах физически. Информация о таких аукционах была малодоступной, проводимых без реальной конкуренции, а выигрывали "свои люди".



По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, постановление регламентирует технические требования к подготовке и проведению земельных аукционов. Речь идет об обнародовании результатов, определении размера, порядка и сроков уплаты, а также о порядке реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае ее продажи через электронный аукцион, технические требования к проведению повторных торгов, порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодекса Украины.

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