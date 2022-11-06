Об этом он написал у себя в facebook .

"Юг. Фронт. Наши воины передали от меня приветствие врагам. Спасибо, ребята!", – пишет Порошенко.

"Эта мина уже отработала и нанесла поражение боевой позиции захватчиков россиян. Дальше – больше. Мы обязательно освободим каждый клочок украинского Юга. Херсон, жди!", – написал Петр Порошенко.

31 октября Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, разрушаемой ракетными обстрелами россиян.

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