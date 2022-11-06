Мина в "подарок": Петр Порошенко показал "сюрприз", который от его имени передали оккупантам на фронте
Петр Порошенко показал "подарок", который от его имени передали российским оккупантам украинские военные на южном фронте
Об этом он написал у себя в facebook .
"Юг. Фронт. Наши воины передали от меня приветствие врагам. Спасибо, ребята!", – пишет Порошенко.
"Эта мина уже отработала и нанесла поражение боевой позиции захватчиков россиян. Дальше – больше. Мы обязательно освободим каждый клочок украинского Юга. Херсон, жди!", – написал Петр Порошенко.
- 31 октября Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине оборудование для оперативного ремонта энергетической инфраструктуры, разрушаемой ракетными обстрелами россиян.
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