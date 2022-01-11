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Мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид

11 января, 2022 вторник
11:41
Наука

NASA заявило, что 18 января к Земле приблизится астероид (7482) 1994 PC1

Об этом сообщает Inverse .

В NASA отмечают, что объект длиной составляет около 1,1 км – столько же, сколько 2,5 зданий Empire State Building в Нью-Йорке.

Астероид пролетит в 2,9 млн км от Земли.



Несмотря на свой большой размер, (7482) 1994 PC1 приблизится к нашей планете на достаточно безопасное расстояние. Однако если астероид будет находиться менее чем в 7,4 млн км от Земли и будет больше 150 м, то станет "потенциально опасным объектом".

Астероид (7482) 1994 PC1 впервые обнаружил астроном Роберт Макнот из обсерватории Сайдинг-Спринг Австралии 9 августа 1994 года.

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