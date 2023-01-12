Мимо Земли пролетит астероид величиной с Биг-Бен
В субботу, 14 января, мимо Земли пролетит астероид величиной почти с Биг-Бен в Лондоне, чья высота – 96 метров
Об этом сообщили в лаборатории реактивного движения NASA (JPL).
Отмечают, что астероид 2022 YH3, диаметр которого около 88 метров, в эту субботу максимально приблизится к Земле на 7 280 000 км. Его скорость, по данным HT Tech, составляет 58 644 км/ч.
Астероид 2022 YH3 не считают "потенциально опасным." Чтобы считаться таковым, его длина должна превышать 150 метров и его максимальное расстояние должно составлять менее 7,5 млн км. Однако этот астероид соответствует только последнему параметру.
- 15 декабря 2022 года вблизи Земли пролетел 82-метровый астероид со скоростью более 21 тыс. км в час.
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