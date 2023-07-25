Мимо Земли пролетит астероид размером с авиалайнер
Астероид 2018 года BG5 подойдет к Земле на расстояние 4,1 млн км во время максимального сближения 27 июля. Это расстояние является небольшим с астрономической точки зрения
Об этом сообщает HiTech и MSN .
По данным NASA, существует около 1,3 млн. известных астероидов, и один из них приближается к Земле.
Сообщается, что обнаружен астероид 2018 BG5, направляющийся к Земле.
Он подойдет на расстояние 4,1 миллиона километров во время максимального сближения 27 июля. Астероид двигается со скоростью 30 094 км/ч.
"Хотя это расстояние может показаться значительным, оно относительно небольшое с точки зрения астрономических измерений, учитывая огромные размеры астероида", - говорится в сообщении.
Астероид 2018 BG5 принадлежит к группе Аполлона - астероидов, пересекающих Землю с большими полуосными, больше земных. Эта группа названа в честь астероида Аполлон 1862 года, открытого в 1930-х годах немецким астрономом Карлом Рейнмутом.
Центр исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) использует данные телескопов для определения наиболее вероятной орбиты астероида. Для оценки вероятности столкновения и уточнения орбиты новый Sentry II НАСА использует новый алгоритм, выбирающий случайные точки в области неопределенности. Это позволяет Sentry-II сосредоточиться на менее вероятных сценариях столкновения.
- В июне мимо Земли пролетал не один астероид. 6 июня это был 2023 KW2 , величиной 61 м. 15 июня – потенциально опасный астероид длиной в 488 м. А 20 июня – астероид 2023LT1 , летевший на максимально близком к Земле по космическим меркам расстоянии.
- Также 7 июля со скоростью 77 940 км/ч вблизи Земли пролетал астероид 2019 года LH5.
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