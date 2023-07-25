Мимо Земли пролетит астероид размером с авиалайнер

Об этом сообщает HiTech и MSN .

По данным NASA, существует около 1,3 млн. известных астероидов, и один из них приближается к Земле.

Сообщается, что обнаружен астероид 2018 BG5, направляющийся к Земле.

Он подойдет на расстояние 4,1 миллиона километров во время максимального сближения 27 июля. Астероид двигается со скоростью 30 094 км/ч.

"Хотя это расстояние может показаться значительным, оно относительно небольшое с точки зрения астрономических измерений, учитывая огромные размеры астероида", - говорится в сообщении.

Астероид 2018 BG5 принадлежит к группе Аполлона - астероидов, пересекающих Землю с большими полуосными, больше земных. Эта группа названа в честь астероида Аполлон 1862 года, открытого в 1930-х годах немецким астрономом Карлом Рейнмутом.

Центр исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) использует данные телескопов для определения наиболее вероятной орбиты астероида. Для оценки вероятности столкновения и уточнения орбиты новый Sentry II НАСА использует новый алгоритм, выбирающий случайные точки в области неопределенности. Это позволяет Sentry-II сосредоточиться на менее вероятных сценариях столкновения.